ロシア情勢の影響？ サムスンの折りたたみスマホZ Fold・Z FlipからZがなくなる

Zがなくなる理由とは?

Samsung(サムスン)のスマホといえばGalaxyで、ここにZとかSとかAとかアルファベットがついてシリーズ分類がされています。Galaxy Zは折りたたみシリーズで、Galaxy Z FoldとGalaxy Z Flip。しかし、どうやらこのZシリーズから「Z」をなくして再ブランディングしようとしているようです。理由はロシアとウクライナの戦争という意見も。

Samsung has removed the ‘Z’ from its phones in certain European countries.



Z Fold/Flip3 are being sold as just Galaxy Fold3/Flip3.



Change could be due to symbol ‘Z’ representing Russian Army during the ongoing invasion in Ukraine. New retail boxes have been printed as well. pic.twitter.com/RvadGYN0Xi