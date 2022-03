ふわっふわのコントローラー！ 映画『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』とコラボしたXbox Series S

け、毛深い…。

Microsoft(マイクロソフト)がパラマウント映画社とタッグを組み、新作映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』を記念したソニック・モデルの「Sonic 2 Xbox Series S」 が作られました。

黒い筐体には、ゲームで象徴的な金のリングとエンボス加工された映画のロゴがあしらわれ、ソニックとナックルズが対峙したイラストも描かれています。しかし注目すべきはコントローラー。ソニック・ブルーと、ナックルズ・レッドに染まっているのは良いとして、モッサリと毛が生えているんです。

「Sonic 2 Xbox Series S」は、下記のアカウントをフォローして「#XboxSonic2Sweepstakes」のハッシュタグと共にリツイートすると抽選で当たるかもしれません。ぜひとも当てたいですが、抜け毛を気にして遊べなさそうです。

We might need glasses because these controllers look fuzzy.Follow and RT with #XboxSonic2Sweepstakes for a chance to win a Sonic 2 Xbox Series S Custom Console and Controllers.Age 18+. Ends 4/4/22. Rules: https://t.co/1HyrgKotozpic.twitter.com/V7VjKYTwf8