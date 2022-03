スター・ウォーズ旧3部作、超名シーンがレゴになって登場！

全部ほしい!

レゴ スター・ウォーズ シリーズに『スター・ウォーズ エピソード4/5』の名シーンを再現したジオラマセットが登場します。

スター・ウォーズのレゴって聞くと、きっと多くの人は劇中に登場する乗り物を想像するかもしれませんが、今回のシリーズでは本編に登場する3つの印象的なシーンがレゴで忠実に再現されていますよ。

沼に沈んだXウィングの姿が印象的。エピソード5よりジェダイ・トレーニングのワンシーンを再現

Image: LEGO

「惑星ダゴバ ジェダイのトレーニング」(税込1万980円)は『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』で主人公ルーク・スカイウォーカーが伝説のジェダイマスター、ヨーダからジェダイのトレーニングを受けるシーンを再現。

Image: LEGO

薄汚れたR2-D2や沼に沈んだXウィングが良い味を出していますね。

迫り来る壁から逃げろ!扉の反対側にはあのドロイドたちの姿も

Image: LEGO https://www.lego.com/ja-jp/product/death-star-trash-compactor-diorama-75339

「デス・スター トラッシュ・コンパクター」(税込1万1980円)は『スター・ウォーズ エピソード 4/新たなる希望 』の中盤シーンでルークたちが帝国軍に追い込まれ、逃げ込んだ先のダストシュートで繰り広げたシーンを見事に再現しています。左右の壁は実際に動かすことができるなど、ギミックも満載です。

Image: LEGO

扉の反対側には、ルークたちの救助に励むC-3POとR2-D2の姿が。

デス・スターのデコボコな表面もリアルに再現。SW屈指の名シーンが最高のインテリアに

Image: LEGO

「デス・スター トレンチ・ラン」(税込8,280円)はXウィングに乗り込んだルークがデス・スター破壊を試みる戦闘シーンを忠実に再現しています。後ろから迫り来るダース・ベイダーの「The Force is strong with this one(強いフォースを感じる)」の名ゼリフが刻まれたプレートもファンにとってはたまりませんね。

スター・ウォーズ ジオラマコレクションは現在予約受付中で、4月26日(火)発売予定です。