衛星インターネット｢スターリンク｣アプリが1日で最多2.1万DL達成。過去2週間では9.8万回だって

世界で1日のうち最もダウンロードされたアプリになりました。

ウクライナ副首相からの依頼により、現地で衛星インターネット「スターリンク」を使えるよう手配したイーロン・マスク。あれからスマホ用の接続アプリのダウンロード数が急上昇し、ウクライナを中心に先週日曜日だけで2万1000回、そして過去2週間では9万8000回という驚異的な数字になってたのだそうです。

これらの回数は、App StoreとGoogle Playの両方を合わせたもの。ウクライナではiOSユーザーも、Androidユーザーもみんながネット回線を必要とし、情報収集や連絡に使っていることが分かります。

アンテナは自動車に取り付け可能で、シガーソケットから給電できるとのこと。新しく追加されたモバイル・ローミング機能をオンにすれば、車での移動や避難中でもネットが使えるようになります。

Updating software to reduce peak power consumption, so Starlink can be powered from car cigarette lighter.Mobile roaming enabled, so phased array antenna can maintain signal while on moving vehicle.