iMac G4にM1チップを詰め込んだ、夢のマシンが誕生

あったらいいなが、現実に。

先日のApple(アップル)イベントにて怒涛の勢いで登場した、M1 Ultraを搭載した「Mac Studio」や純正ディスプレイの「Studio Display」。しかし、海外DIY愛好家のconnor55さんが作り上げたのは、オールドMac「iMac G4」にMac miniの「M1チップ」搭載マザーボードを組み込んだ、レトロなのにパワフルな夢のようなマシンなのです。

In celebration of Steve Job’s life and his inspiration to many, I wanted to show a passion project I’ve been working on that I think Steve would be proud of. Something that wasn’t possible 20 years ago but is now.



Hello, iMac G4 with an M1 chip. pic.twitter.com/q6zUpyFrwu