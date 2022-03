ぜひ実装してください！TikTokが｢観覧履歴機能｣をテスト中らしい

いる、これはいる!!

米メディアの報道で、TikTokが「Watch History」という新機能をテストしていることがわかりました。Watch History、つまり観覧履歴です。最初に発見したのはTwitterユーザーのHammod ohさんで、アプリのスクショ画面をツイートしています。これをソーシャルメディアコンサルトのMatt Nagarraさんが見つけ、リツイートしたことで拡散。

#TikTok is testing adding a watch history feature in the app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr