ウクライナ、義勇軍ハッカーによるIT部隊でロシアをサイバー攻撃中

世界中のハッカーたちが大参戦。

ロシアがどんどん侵攻してきている状況のウクライナですが、戦わずにいるわけにはいかないとウクライナは義勇軍ハッカーを募集し始めました。ロシアのビジネス、銀行、そして政府にサイバー攻撃を仕掛けるためです。

ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相は現地時間の26日、Twitterで「IT部隊を創設した」と発表。サイバーの最前線で戦う、デジタルスキルのある人に参加してほしいと呼びかけています。

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.