オスカー剥奪危機の裏側で。ウィル・スミス激昂ビンタの波紋

賛否真っ二つ。事と次第によっては厳罰がきそうな気配。

脱毛症の妻を「GIジェーンの続編に出れるね」とジョークネタにされ、司会のクリス・ロックに平手打ちを食わせたウィル・スミス。ビンタの44分後にはウィリアム姉妹の父親役で人生初のアカデミー主演男優賞を受賞して家族愛を涙ながらに語りましたが、一緒にされたくないと感じたのか、本物のウィリアムパパから「暴力は駄目だよ」と豪速のけん制球が放たれていますよ。

アメリカの放映ではビンタ後に「俺のカミさんの名前を二度と口にするんじゃねえ!」と泣きながらFワードを交えて怒鳴る声がごっそり消されたので、みんな最初はジョークの延長かと思っていたのですが、ニュースやSNSで日本などで流れたノーカット版(↓)を見てやっと状況を飲み込んだ感じです。

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa