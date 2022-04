まさか…AirPods 3も売れ行き不調だと…？

SE(第3世代)だけじゃなく?

自分が購入したガジェットが不人気だと、なんだか気分が下がりますよね。私はApple(アップル)製品を購入することで、そのようなリスクを低減しているのですが…しかし、なんと昨年発売されたAirPods 3の受注が大幅に削減されたとの情報が海外にて伝えられているのです。

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.