サンキューAirTag、ロストバゲージを見事回避！

真髄発揮。

BluetoothやApple(アップル)デバイス同士での通信により居場所を知らせてくれる、紛失防止タグ「AirTag」。私もお財布やキーケース、バッグなどに装着していますが、部屋で財布やキーケースが見つからない時に、音を鳴らして見つけるなどして役立っています。

そんなAirTagで航空会社によるロストバゲージが防げたユーザーのエピソードが話題となっています。

Hi @AerLingus - perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help?



I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it.



This has been a shocking experience with you pic.twitter.com/105BdEM7MU