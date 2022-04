宇宙人狼ゲーム｢Among Us｣のVR版が来るって！

振り向いた瞬間…な、なにをするー!

ゲーム配信やコラボ実況などでおなじみのタイトル、宇宙人狼ゲームこと「Among Us(アモング・アス」が、「Among Us VR」としてVR版でリリースされることが発表されました。一人称視点での人狼ゲーム、難しそう…!

heads up Crewmates, we're gonna be in the Meta Quest Gaming Showcase!

✅ april 20

✅ new bean footage

✖ no Impostors allowed



don't miss this emergency meeting pic.twitter.com/KLrmX1fPLI