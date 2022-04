東京23区2つ分！ 東南極の棚氷が完全崩壊する様子を捉えた衛星写真

西南極じゃなく東南極っていうのがイヤな感じですね…。

東南極で東京23区2つ分もある棚氷が崩壊して、大きな氷山として分離したそうですよ。東南極としては異常な暖かさのせいだったんじゃないかとのこと。

米航空宇宙局(NASA)とウッズホール海洋研究所の地球惑星科学者であるキャサリン・コレロ・ウォーカー氏は、東南極のコンガー棚氷が完全崩壊する様子を捉えたランドサット衛星とMODISの合成写真を3月24日にツイートしました。1,200平方km(ほぼ東京23区2つ分)の氷がきれいさっぱりなくなって、氷山がたくさん漂う海になっちゃいました。ちなみに、氷山群の長さは約30kmもあるそうですよ。

Complete collapse of East Antarctica's Conger Ice Shelf (~1200 sq. km) ~March 15, seen in combo of #Landsat and #MODIS imagery. Possible it hit its tipping point following the #Antarctic#AtmosphericRiver and heatwave too? #CongerIceShelf#Antarctica@helenafricker@icy_petehttps://t.co/7dP5d6isvdpic.twitter.com/1wzmuOwdQn