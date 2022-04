あらら…未更新アプリはApp Storeから消されるようですよ

人気アプリもあるでしょうに。

巷ではファミコンなどのレトロゲームの値上がりが話題になったりしますが、一方でオンラインアプリはいつでも入手できるのがいいところ。そう、開発者がアプリを引き下げないかぎりね…。

と思っていたら、なんとApple(アップル)は更新されていないアプリの削除を開始したようなんです。

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.



It's part of their App improvement system.



This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.



This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR