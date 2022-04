ツイートの編集機能、履歴の追跡が可能に？

黒歴史は改変できない?

Twitter(ツイッター)により(ようやく?)発表された、ツイートの編集機能。「誤字が消せる!」「恥ずかしいツイートを修正できる!」と喜ぶ声が多く聞かれましたが、個人的には「証拠としてのツイートが変更できちゃうの?」と、少し不安だったり。

一方で海外報道によれば、ツイートの編集機能では変更履歴が表示されるようになるのかもしれません。

Looks like Twitter’s approach to Edit Tweet is immutable, as in, instead of mutating the Tweet text within the same Tweet (same ID), it re-creates a new Tweet with the amended content, along with the list of the old Tweets prior of that edit