イーロン｢数年以内にハイパーループ作るよ｣

どこの都市を結ぶのかな?

ラスヴェガスの地下に自動車を走らせる、「VEGAS LOOP」を掘らせたイーロン・マスク。今度は数年以内に、超高速移動ができる「ハイパーループ」を作るとツイッターで宣言しました。

事の起こりは、世界の統計を出すWorld of Statisticsによる渋滞する都市のランキング。その返信として、「誰かトンネル欲しい?」とつぶやきました。

続いて「バトン・ルージュからニュー・オリンズまでのトンネル移動がができたら最高」というコメントに対して、このように詳細が語られました。

In the coming years, Boring Co will attempt to build a working Hyperloop.From a known physics standpoint, this is the fastest possible way of getting from one city center to another for distances less than ~2000 miles. Starship is faster for longer journeys.