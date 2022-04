イーロン・マスクが｢言論の自由｣を説明するとこうなる

権力勾配のこととか考えていないんだろうな…。

Twitterに総額430億ドル(約5兆4000億円)の衝撃的な買収案を提示したイーロン・マスク氏が、TEDのライブイベントでソーシャルネットワークの展望について語る機会があったのですが、「言論の自由絶対主義者」を自称する同氏は、買収が成立した場合の「言論の自由」へのアプローチについて、なんにも心配していない様子で次のように語りました。

マスク氏は、Twitterのアルゴリズムのオープンソース化や、見えない場所で行なわれている改変を減らすことにも意欲を見せ、「あらゆる言論を受け入れる場」としての必要性を満たすためにTwitterの買収を考えたと説明しています。また、同氏はスパム・詐欺系ボットの排除や、ツイートの編集ボタン導入にも関心を持っていると述べました。

He has not thought about the implementation before this moment pic.twitter.com/9HEblcyepE