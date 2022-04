イーロン・マスクのTwitter買収に対するジェフ・ベゾスやビル・ゲイツの反応

「だれもが自由に物言える広場にしていきたい」

そんな理想を掲げるイーロン・マスクにTwitter(ツイッター)はついに身売りを決意したようです。氏が総額465億ドル(約6兆円)もの借入金を確保したことを受け、取締役会が全会一致で買収提案受け入れを可決。あとは株主と規制当局による承認を待つばかりとなりました!

最初はポイズンピルで対抗するものと思われましたが、あまりにもリスクが高すぎますものね…。

Twitterは創業者の議決権が弱く、常にウォール街に乗っ取られる不安に苛まれてきましたが、全株38%割増価格でイーロンが買い上げて年内に非上場化されれば、ひとまずその脅威は消えますし、共同創業者ジャック・ドーシーがイーロン推しだったことも効いたんでしょう。

一般の反応はと言うと依然賛否両論です。新しいなと思ったのは、以下のNYT記者さんの着眼点かな。イーロンは上海に工場を抱え、中国のバッテリーを使い、中国で車を売りまくるTeslaのCEOだよ、大丈夫かいなというんですね。

Apropos of something:

-Tesla's second-biggest market in 2021 was China (after the US)

-Chinese battery makers are major suppliers for Tesla's EVs.

-After 2009, when China banned Twitter, the government there had almost no leverage over the platform

-That may have just changed