TwitterでTwitter批判を展開するイーロン・マスクがTwitter筆頭株主に

「Twitter(ツイッター)は言論の自由を守り切れていない。マジで別のSNS立ち上げるかも」

…とつい先日までTwitterを一生懸命叩いていたイーロン・マスクが、なんとTwitter株式の9.2%(7348万6938株)を買収し、投資会社ヴァンガード(8.8%)、共同創業者ジャック・ドーシー(2.25%)を抜いていきなり同社の筆頭株主になっていたことが、月曜公開となった米証券取引委員会(SEC)の大量保有報告書(フォーム13G)で明らかになりました!

Bloombergがその事実を報じるや、Twitter株はFalcon9ロケットのように垂直テイクオフ。

一時は28%近く上昇し、金曜終値で28億9000万ドル(約3547億円)だったイーロンの持ち株の価値は、あっという間に10億ドル(約1228億円)も増えてしまってますよ。

Twitterは違反が多いユーザーのアカウントを削除したことで、言いたいことを言いたい人たち(主に保守系リバタリアン)から非難の声が上がっています。それに乗っかったのがイーロンで、先月25日にはこんなオンライン投票をTwitter上でやったばかりでした。

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?