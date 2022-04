iPhone 14のフロントカメラ、セルフィーがガッツリ強化される？

ボッケボケになるかも。

最近はスマートフォンのフロントカメラ、出番が増えましたよね。InstagramでもTiktokでも、自分の姿を写すにはまずセルフィーから。僕もあまり画質が重要ではない動画では、フロントカメラを使うことが増えました。

そんな中、iPhone 14のフロントカメラは大幅に性能が向上するとの予測が、海外にて伝えられていますよ!

(1/2)

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2).