｢Touch IDが画面に内蔵される｣なんて夢は見ないほうがいい

いつかその日が来るはずだ。

なんて、未来の幸福を信じてやまなかったんですが、待てど暮らせどその日は来ません。今年こそ!画面にTouch IDが内蔵されるに違いない!と毎年iPhoneの発表を楽しみにしてるんですけど、結果は御存知の通り。

でも!今年こそ…!とか思ってたけど、結局その未来はやってこなそうな予感。

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.