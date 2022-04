iPhone 14のディスプレイは、13と比べるとベゼルの分だけ少し大きくなりそう

0.47mmが意外に効いてくる?

iPhone 14 Pro MaxのCAD画像を入手したとされる情報から、iPhone 13 Pro MaxとiPhone 14 Pro Maxの「ベゼル差」が割り出されました。それによると、iPhone 14 Pro MaxはiPhone 13 Pro Maxと比べ、0.47mmベゼルが薄くなるということで、小さい改善が積み重なりそう。

で、このベゼル差をわかりやすくした画像が、Daniel Blackburnさんによって作成されています。

Better illustration of the screen size increase of 14 compared to the 13… pic.twitter.com/9E13S5A75y