USB-C×2でかなり小さそうだぞ!? 噂のApple新型電源アダプタの画像がリーク

使い勝手は良さそうだぞ!

ここ最近話題になっている、Apple(アップル)の新型充電器登場の噂。どうやら35Wでデュアルポート仕様らしいぞ?みたいな情報が飛び交っていますが、この説の信憑度を上げる新たなリーク情報が出てきました。なんと製品画像。

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.



We’ll bring more information about this charger.#applecharger#tech#iPhone14pic.twitter.com/wzyR7bdHdi