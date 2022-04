イーロン・マスクのTwitterやらかし案件10

イーロンファンは、彼のこんなところも好きなんでしょうね。

世界的有名人でTwitterが好きで好きでしょうがない人と言ったら、まぁすぐに浮かぶのは2人いますね。ドナルド・トランプ元大統領とイーロン・マスクです。トランプ元大統領はアカバン中なので、実質マスクがTwitter好きトップと言っていいでしょう。だって買収しちゃうくらいだもんね!

Twitter買収を記念して、同プラットフォームでざっくばらんに発言してきたマスクならではのやらかし案件をまとめてみました。

「まだ生きてるの忘れてた」

ビリオネア嫌いで知られる政治家のバーニー・サンダースの「富裕層からの適切な分配を望む」というツイートに対し、「まだ生きてるのつい忘れちゃう」というめちゃくちゃ失礼なコメントを…。サンダースはマスクに@したわけでも、名指ししたわけでもありませんが、世界トップの億万長者ですからね。サンダースの批判にはもちろん彼も含まれるわけで。

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

「銀メダル」

ジェフ・ベゾスの、他人に自分を決めつけさせてはいけないという内容のツイート。今やAmazonは世界で最も成功している企業の1つであるという自慢をいれつつも若者に呼びかける内容となってますが、これにマスク氏が銀メダルの絵文字でコメント。そっか、今や世界で1番のお金持ちはマスクだもんね。

? — Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2021

パラグ・アグラワルにブラックジョーク

昨年、Twitter共同創設者のジャック・ドーシーが退き、新たにCEOに就任したパラグ・アグラワルを画像ミームで歓迎(?)。ヨシフ・スターリンの横に写っていたはずの秘密警察の男性が編集で消された有名な写真。スターリンの顔をアグラワルに、秘密警察の男性をドーシーにしたミーム。

タイの洞窟救助でダイバーをロリコン呼ばわり

2018年、タイの少年サッカーチームが洞窟に閉じ込められてしまった遭難事故。救助のため小型の潜水艦を開発し、自身もタイ現地入りしたマスク。救助に当たっていたダイバーが、マスクの潜水艦は用を成さないと批判したことでバッチバチのツイート口論へ。最後は相手をロリコン野郎呼ばわりし大炎上。その後謝罪&ツイート削除するも裁判に発展。ちなみに裁判結果はマスク勝訴でした。

下ネタで応戦

「予想以上の収益があったのでテスラ株の一部を売却しようかな、どう思う?」というマスクの投票募集ツイートに対し、ロン・ワイデン上院議員が批判。「世界一金持ちの男が税金を払うべきかどうかはTwitter投票に左右されるべきものではない。ビリオネアも所得税を払うべきだ!」という手厳しい意見に「なんでチンコがイったあとみたいなの?」というお下品ツイートで応戦…。

Why does ur pp look like u just came? — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2021

カニエをフルサポート

Ye(カニエ・ウエスト)の2020年大統領選挙出馬を全力応援。なんでしょう、なんとなく2人は気が合いそうな気もする。

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

ロック様好き

屈強な肉体と愛嬌のある表情でみんな大好きドウェイン・ジョンソン。ジョンソンの画像に自分の顔をはめたコラ画像ツイートきっかけに、本人とのやりとり。「いつか、ステーキとテキーラでも一緒に」というジョンソンのコメントに、マスクとしてはとっっっっっても珍しい「ありがとう!楽しそうだ」という至極真っ当なコメントを返しています。

Thanks, that sounds great! — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2019

マクドナルドのCM出る発言?

「マクドナルドがドージコイン決済導入してくれたら、テレビCMでハッピーセット食べる」

ビットコインでのTesla車購入・停止など、環境に配慮しつつ仮想通貨に積極的なのマスクは、その発言が仮想通貨市場に影響することも。今年頭にはマクドナルドに仮想通貨導入を助言(?)。

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

愛国心?

いきなりアメリカ国歌斉唱するマスク。『星条旗』の歌詞を連投。どういうつもりでのツイートなのかさっぱりわからず、全Twitter民が混乱する事態に。

And the rocket's red glare,

the bombs bursting in air — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

「自由なくして火星なし」

国歌斉唱ツイートから、マスクファンと思われるユーザーから「ファンの半分を敵に回すようなことしないで。言いたいこともわかるけど、火星植民地化や交通業界の進化には政治業界からの人材が必要になるのでは」というコメント。これに対するマスクの答えがこちら。

「自由を彼らに奪われれば、火星はなくなるだろう」

いつの日か名言になりそうなやつでました。

他にも、テスラ株について意味深ツイートして市場を混乱させたり、謎しかないユニコーンの絵を披露してみたりと自由すぎるマスク。Twitterを傘下に収めたあとも、イーロン・マスクのツイートが変わらないことを願います。