14インチと16インチのMacBook Pro、すぐに手に入らないのでWWDCまでちょっと待ちませんか？

今は我慢の時かもしれない。

最新のApple Siliconeチップ、「M1 Pro」や「M1 Max」が搭載された14インチと16インチのハイエンドMacBook Proシリーズ。発売されてからしばらく経つから、わりとすぐに手に入る? …とか思ったら、今は逆みたい。

おなじみAppleのアナリスト、ミンチークオ(Ming-chi Kuo)氏によると、中国のロックダウン以降、ハイエンドのMacBook Proの納期が3〜5週間へと大幅に伸びていると指摘してます。

(2/2) Conversely, the delivery time of high-end MacBook Pros (Quanta as the sole supplier) that have been in good demand since launch has roughly increased by 3-5 weeks after the China lockdown.