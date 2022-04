Surface Laptop Go 2、6月に発売されるかも？

シックなセージ色に期待。

いよいよ、Microsoft(マイクロソフト)の対Chromebook向けWindowsノートパソコンがアップデートされるようです。

Windows CentralのZac Bowden氏によると、今後数ヶ月のうちにもSurface Laptop Goの次期モデルが発表されるとのこと。Bowden氏によれば、「Surface Laptop Go 2」はこの春、おそらくは6月にリリースされます。主なアップデート内容はスペックの更新で、デザインに大きな変更はないそう。

Surface Laptop Go 2 is coming soon! I've heard it'll ship with an 11th-gen Intel i5, and will be available in a new "Sage" colorway! Shipping is expected to begin in June if plans don't change: https://t.co/Kg2kn0AAg2

Surface Laptop Go 2はエントリーモデルが現行と同じ549ドル(約6万9000円)から始まり、上位機種も現行モデルと同じ699ドル/899ドル(約8万8000円/約11万円)になるとのこと。なお、現在のSurface Laptop Goの価格は399ドル(約5万円)に値下げされています。

Surface Laptop Go 2のアップデートの焦点は、プロセッサが第10世代から第11世代のIntel(インテル)Coreプロセッサになり、パフォーマンスが向上すること。ただしインテルはすでに第12世代Coreプロセッサを出荷していることを考えると、1世代前のプロセッサが搭載されることになります。

Windows Centralによれば、Surface Laptop Go 2の外部ポート、筐体デザイン、素材、12.4インチのディスプレイなどは現行モデルから引き継がれます。また、RAM容量は4GB/8GBで128GB/256GBのSSD、指紋認証センサーが搭載されるとのこと。前モデルは本体が熱くなりがちでしたので、冷却性能の向上にも期待したいところです。また、バックライトつきキーボードの搭載もぜひ実現してほしいですね。

さらに、「セージ」とよばれる新カラーの投入も楽しみ。現行のカラーラインナップの中で、グリーン系のセージは大いに目立つことが予測されます。

Lots of people asking if I've heard anything about a Surface Laptop "5" launching soon. I was told late last year that Laptop 5 was pushed back from spring to fall due to the ongoing component shortage. AFAIK, this has not changed. Expect Laptop 5 in Oct.