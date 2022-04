今年後半、AirPods Pro2のリリースも覚悟しておいたほうが良い

クリスマス商戦狙いかな?

MacRumorsによると、Apple(アップル)は2022年の後半に第2世代のAirPods Proをリリース予定とのこと。情報源はアップルのアナリストとしておなじみ、ミンチー・クオ(Ming-Chi Kuo)氏のTwitterでの発信。

AirPods 3 orders for 2-3Q22 have been cut by 30%+. Due to the failed product segmentation strategy, demand for AirPods 3 is significantly weaker than for AirPods 2. AirPods Pro may get discontinued after Apple launches AirPods Pro 2 in 2H22 to avoid repeating the same mistake.