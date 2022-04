おやおや、Nintendo Switch Online向けのGB／GBAエミュがリークされていますよ

はやく遊びたい!

Nintendo Switch Onlineではスーパーファミコンやファミコンのゲームが遊べますが、「なら、なんでゲームボーイ(GB)やゲームボーイアドバンス(GBA)のタイトルがないの」と、誰もが思ったことがあるはず。

実は海外では、Nintendo Switch Online向けのゲームボーイ/ゲームボーイアドバンスのエミュレーターがリークされています。

So Nintendo's official Game Boy Advance emulator for the Nintendo Switch just leaked. Now it's just a matter of waiting for NSO to add GBA. pic.twitter.com/mEJcKrRtzL