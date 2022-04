目からウロコ...じゃなくてウジ虫ってどういうこと？

目の充血、かゆみ、白目に移動する物体。心当たりがある人は要注意です。

先日、フランスの医師が男性の眼球の表面でヒツジバエの幼虫(いわゆるウジ虫)を見つけるという珍しいことが起こったそうです。

目からヒツジバエの幼虫

The New England Journal of Medicine誌に掲載された症例によると、目のかゆみを訴える男性が救急外来に訪れて医師の診察を受けたところ、眼球の表面からヒツジバエの幼虫が10数匹ほど見つかったのだとか。

男性によると、羊牧場の近くでガーデニングをしていたら、目の中に何か飛び込んできたんだそうです。そのあと、数時間にわたってあまりにも目がかゆくなったため、救急外来を受診したんだそうな。医師は、目の表面でうごめくもの(画像A)の正体がヒツジバエの幼虫(画像B)だったことにビックリしたそう。本人はもっとビックリしたでしょうね…。

10数匹もいた幼虫が目の表面にとどまっていたのはラッキーだったそうです。口にはフックを持つ幼虫たちが眼球内部に入っていたら、飛蚊症や目のチカチカ、痛みにつながったり、 眼の蝿蛆症(体内で幼虫が活動し続ける症状)にかかったりするなど、もっとややこしいことになる可能性もあったと。医師は幼虫をすべて鉗子で取り除いて外用薬を処方したそうで、10日後に診察を受けた男性はすっかり回復していたとのこと。

ヒツジバエの生涯

ヒツジバエはヒツジやヤギ、シカなどに寄生します。親バエの体内でふ化した幼虫たちは、宿主の鼻孔に運び込まれ、そこで育ったあと地面に落ちてサナギになります。まれに動物の目や目の周りに幼虫を置いていってしまうケースもあるようです。今回のケースでは、たまたま飛び込んでしまった男性の目に幼虫を置いていってしまったようですね。

ちなみに、もしもそのまま幼虫が人間の目に居座り続けたとしても、成虫になることはなく、そこで生涯を終えることになるそうです。それを知ったところでちっとも安心できませんけど。あ、でもある日とつぜん目から小バエが次々と飛び去っていくよりは安心できる気がしてきたぞ。

とりあえずもう目を開けたまま寝られない…。