『マトリックス』の小道具類、競売に大放出される。トランスジェンダーの若者を護るための基金に

映画史に残るお宝満載です。

映画『マトリックス』シリーズの監督や脚本で知られる、ラナとリリーのウォシャウスキー姉妹。このたび、彼女たちが『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』最後に登場したかのような倉庫の大掃除を行い、何年にもわたって集めてきた映画の小道具や販促品などのグッズを放出することになりました。

聖櫃はないものの、これまで『マトリックス』『クラウド アトラス』『センス8』『ジュピター』などの撮影で使われた秘蔵のアイテムが、オークションに出品されます。

hi youse! so me and Lana have been doing some spring cleaning at our Raiders of the Lost Ark warehouse and have happily decided to pass on some of the best treasures we've been collecting over the years!! no ark of the covenants but some pretty major and magical artifacts!