ホントのフルスクリーンiPhone、2024年に実現するかも

かっこよさそう!

最近はiPhoneのデザイン変更が、いろいろ噂されていますな。ダブルパンチホールになるとか、いやいやAndroid風にシングルパンチホールになるとか……。現在のiPhoneのデザインからのあまりにの違いに、「iPhoneの未来はどうなっちゃうの!?」と感じているのは、私だけではないはず。

さらに2024年に登場する「iPhone 16のハイエンドモデル」では、アンダーディスプレイカメラとアンダーディスプレイ指紋認証機能により本当のフルスクリーンデザインが実現するかもしれないんです。

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK