サムスン、Galaxy専用のチップを開発するらしい

いいと思います!

人にはヒトの乳酸菌があるように、ノートにはノートの、スマホにはスマホのプロセッサがあるんです。もっと細かく言うと、GalaxyにはGalaxyのチップがあっていいじゃないか! 乳酸菌はまったく関係ないのですが、 そういうことです。

人気リークアカウントIce Universeが、韓国メディアinews24の記事リンク付きでツイートし一気に拡散されているのが、Galaxy専用チップ。サムスン社長のTM Roh氏がGalaxy専用のプロセッサを開発するつもりだという話です。

サムスンはExynosというモバイル用プロセッサをすでに開発しており、もちろんGalaxyシリーズ以外でも採用されていますが、これは専用ではなく他社にも供給可能です。新たに専用チップを開発すれば、自社フラッグシップであるGalaxyをさらに強化することができるかもしれません。

アップルのA15 BionicやグーグルのTensorを見ればわかるように、自社製カスタムチップは昨今ちょっとした流行りですし、サムスンがこの流れに乗るのはありそう。端末が多様化する中、チップは細分化されていくのかな。

BREAKING:

TM Roh: "We will build processors specifically for the Galaxy"

No further details yethttps://t.co/VeMihx1BZ9