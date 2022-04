次の｢1｣がやってくる！ Xperiaシリーズ新製品発表会は5月11日です

いったいどんなバケモンでてくるかな?

本日、ソニーがYouTubeにてXperiaシリーズの2022年新製品発表会の予告動画を公開しました。

テーマは「The next ONE is coming.​ 」とのこと。つまり、Xperia 1 IIIの新モデル。次世代のXperia 1シリーズが登場するってわけですよ! 滾るッ!

YouTubeでの配信は以下より。

Video: Sony | Xperia

歴代Xperia 1シリーズの進化の歴史を追う予告動画で、気持ちを盛り上がらせておきましょう。ちなみに平日の夕方スタートなので、リアタイしたいソニーファンは有給取ろうね。

もしくは、仕事終わったらギズチェックしてみて!