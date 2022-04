世界一デカい工場、テキサスTeslaギガファクトリー公開イベント5つのハイライト

メイド・イン・テキサス発進。

シリコンバレーからテキサスのギガファクトリーに本社を移転したTesla(テスラ)が、テキサス産Tesla納車第1号を祝う工場初披露のイベント「Cyber Rodeo」を4月7日に開催しました。

招待オンリーのイベントには世界中からファンが集まり、ミュージックあり、花火あり、ドローンイルミネーションありの華やかなセレブレーションとなりました。5つのハイライトをまとめてどうぞ。

これは夜空に描き出された3Dイルミネーションのイーロン。イベントはドローン編隊に始まり、花火に終わりました。動画で見たい人は、上の動画の8:10からがプロジェクションマッピング、8:40~16:05がドローン、花火は51:00から!

気になる新工場は22:40からの映像で確認できます。馬にまたがるテキサスのカウボーイに、レースを挑むTesla車。わーっと駆けてくと工場が現れて、そのまま中まで見れる趣向です。

ファン感涙の映像が終わると、イーロンが車で登場(25:25)。「この日を迎えることができたのもみんなのおかげだ」と終始にっこり。あんまり目新しい発表はなかったんですが、北米では全自動運転(FUD)ベータ版の年内提供開始を目指しているそうです。「年内開始」って今まで何度聞いたか忘れちゃいましたが、今度こそ。

テキサス新工場は容積が3億3800万平方フィート(957万立方メートル)もあって、Tesla生産拠点ではもちろん最大。世界の工場としても容積で最大を誇ります。イベントではこんな風に横に広い工場を縦にして、世界一の高層ビルと並べて、圧巻のスケールをアピールしてましたよ。

新型モデルYでは新4680型バッテリーセルのパックが一部採用になっています。これは旧2170型よりひと回り大きな円筒形のセルで、航続距離、出力、冷却効率を高めたもの。正極にはコバルトの代わりに安価なニッケルを使い、負極にはグラファイトの代わりにシリコンを採用しているのが違いです。新型への移行に伴い、旧型の製造でTeslaの心臓部を支えてきたパナソニックは微妙な立場になっているのは、皆さまもご存じの通りです(詳細)。

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.



There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.