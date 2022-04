エイプリルフールのネタツイじゃないのかーい！ Twitterが投稿後の編集機能を計画中

絶対ネタだと思ってたわ…。

ミス投稿したら削除するしかない。そんな潔さがあるTwitterですけど、4月1日には編集ボタンを計画してるよ!とツイート。

ハハッ、いいエイプリルフールのネタツイだね!って思ってたんですが、

now that everyone is asking…



yes, we’ve been working on an edit feature since last year!



no, we didn’t get the idea from a poll 😉



we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.