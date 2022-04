この不愉快な会話から抜けさせて! Twitterで｢メンション抜け｣機能がテスト中

これは実装希望。

Twitterには残念ながら、悪意のある「メンション(@ツイート)」が存在します。これにより不愉快な思いをされた方も多いのではないでしょうか。私も過去の目ざわりな@ツイートを削除したと常々…。

そんなときに役立ちそうな「メンション抜け」機能をTwitterが開発していますよ!

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H