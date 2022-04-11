この不愉快な会話から抜けさせて! Twitterで｢メンション抜け｣機能がテスト中

これは実装希望。

Twitterには残念ながら、悪意のある｢メンション（@ツイート）｣が存在します。これにより不愉快な思いをされた方も多いのではないでしょうか。私も過去の目ざわりな@ツイートを削除したと常々…。

そんなときに役立ちそうな｢メンション抜け｣機能をTwitterが開発していますよ！

サクサクっとメンション無効化

How do you say “Don’t @ me,” without saying “Don’t @ me”?



We’re experimenting with Unmentioning—a way to help you protect your peace and remove yourself from conversations—available on Web for some of you now. pic.twitter.com/rlo6lqp34H — Twitter Safety (@TwitterSafety) April 7, 2022

現在Twitterが開発中のこの機能では、メンション付きのツイートから選べる｢この会話から離れる｣ボタンにより、自分へのメンションを削除できます。これにより過去のメンション一覧から、いや〜なツイートを無効化することが可能に…これはいいですね！

現在この機能は一部のユーザーに対して、試験的に導入されています。Twitterユーザーなら、ぜひぜひ実現してほしい機能ですね！