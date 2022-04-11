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      この不愉快な会話から抜けさせて! Twitterで｢メンション抜け｣機能がテスト中

      • author 塚本直樹
      この不愉快な会話から抜けさせて! Twitterで｢メンション抜け｣機能がテスト中
      Image: XanderSt / Shutterstock.com

      これは実装希望。

      Twitterには残念ながら、悪意のある｢メンション（@ツイート）｣が存在します。これにより不愉快な思いをされた方も多いのではないでしょうか。私も過去の目ざわりな@ツイートを削除したと常々…。

      そんなときに役立ちそうな｢メンション抜け｣機能をTwitterが開発していますよ！

      サクサクっとメンション無効化

      現在Twitterが開発中のこの機能では、メンション付きのツイートから選べる｢この会話から離れる｣ボタンにより、自分へのメンションを削除できます。これにより過去のメンション一覧から、いや〜なツイートを無効化することが可能に…これはいいですね！

      現在この機能は一部のユーザーに対して、試験的に導入されています。Twitterユーザーなら、ぜひぜひ実現してほしい機能ですね！

      Source: Twitter via The Verge

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