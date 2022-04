スペースXのウクライナ支援、アメリカ政府がバックにいた？

アメリカは世界のなかで自己中心的に振る舞っているように見えることも多いけど、それは正義に燃える心の裏返しであるようにも感じられます…あくまで、個人の感想ですけど。

そんなアメリカ政府、実はSpaceX(スペースX)によるStarlink(スターリンク)の衛星インターネットで支援をひっそりと行っていたとの報告があるのです。

The US Agency for International Development says SpaceX donated "roughly $10 million" worth of 3,667 Starlink terminals and associated internet service to Ukraine. 5,000 terminals were delivered in total, with USAID buying "the additional 1,333 terminals."