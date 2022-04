ある日を境に姿を消しちゃった最悪なNFT詐欺ワースト6（2022年3月版）

Battle Cats Arena 被害額$55,000(約700万円)

Screenshot: Battle Cats NFT

猫のアバターで遊べるゲームをいつかローンチします!という空約束で終わったNFT詐欺。Twitter アカウントは消え、お金も消えました。

Web3 Is Going Just Greatの解説によると、被害額は5万5000ドル(約700万円)。