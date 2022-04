MacBookの画面を取り外してわかったメリット

ライフハッカー[日本版]2022年4月10日掲載の記事より転載

MacBookのディスプレイを取り外すなんて、実に馬鹿げている感じがするかもしれませんが、最近人気が出てきているやり方であり、このアイデアにメリットがないわけではありません。

MacBook Proを外部ディスプレイに接続し、モニターをラップトップの真後ろに置いて使っているときに、このアイデアが私の頭をよぎりました。それは認めます。

私としては、MacBookのトラックパッドとキーボードを大きな画面で使えればいいのです。

同じようなことを考えて、実行に移している人がいることがわかりました。

The VergeのUmar Shakirさんは最近、「首切り」されたMacBook Airに「スラブトップ」と名付けて、それを使用した経験について書いています。

彼は、このキーボードとトラックパッドとコンピューターのハイブリッドを、ケーブルとワイヤレスの両方で外部ディスプレイに接続し、このデバイスをパーティに持って行き、ビデオゲームでするのに使って、概ね楽しい時間を過ごしたようです。

キーボードとトラックパッドだけでなく、この方法のもうひとつの楽しみはサウンド。AppleのMacBook、特に最近のモデルのスピーカーは、Mac miniなどに内蔵されているものよりはるかに優れています。

つまり、この「スラブトップ」は、競合製品よりも文字通り優れたサウンドが欲しいときは理想的なポータブルセットアップなのです。

他にも、MacBookのディスプレイを取り外した人や、すでにディスプレイを取り外したデバイスを購入した人の例がたくさんいます。以下は、Twitterに掲載された使用例です。

More and more people are buying a MacBook Pro without a screen to use as a Mac mini. Not only does it have a trackpad and keyboard, but it also has better speakers, and the main price is particularly affordable. pic.twitter.com/WtxMQk1h8F