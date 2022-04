WWDC発表に期待？ M2かもな未発表Mac miniの痕跡見つかる

次期13インチMacBook Proは?

6月初頭のApple(アップル)による開発者会議、WWDCが近づくにつれ、新型Macの投入が気になってしかたないAppleファンの方も多いハズ。すでに、同イベントでは2機種のMacが発表され、そのうちの1機種は次期MacBook Airかも…なんて報告も登場しています。

一方で海外リークアカウントからは、「M2チップ」搭載モデルかもしれない次期Mac miniの情報が伝えられていますよ!

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine — a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro