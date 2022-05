履くのがもったいないなぁ。

CONVERSE(コンバース)の定番スニーカー「ALL STAR(オールスター)」が、まさかの『ポケモン』とコラボ! 「ALL STAR LIGHT POKEMON HI」はリザードン、ピカチュウ、イーブイ、ミュウツーをイメージしたカラーに覆われ、タンにはそれぞれドット絵のポケモンが描かれます。

加えてカカトの横部分には、各モンスターの名前とずかん番号、高さ、重さも記載され、モンスターボールが描かれたタグも同梱されるなど、遊び心も満載です。

『ポケモン GO』が捗りそう

これまでにポケモンとのコラボの子供用はあったんですが、大人用のモデルも悪くないですね~。

このモデルは、インジェクションE.V.A.ソールを使った軽量モデルなので歩きやすいのも特徴のひとつ。これ履いて歩いたら、『ポケモン GO』でゲットしやすくなったりして?それぞれ9,900円のお値段です。