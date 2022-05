どんなハードになるの？ AppleがE Inkディスプレイをテストしているらしい

可能性を模索中。みたいな感じなのかな?

Apple(アップル)も折りたたみスマホを開発している! という話は昨年頃からチラホラ聞こえてくる話題ですが、その仕様や実態は未だ謎のまま。でも、いろんな可能性を模索しているみたいなんですよね。

Appleの情報に精通したアナリスト、ミンチー・クオ(Ming-chi Kuo)氏によると、Appleは折りたたみ式デバイス向けに、E Inkの電子ペーパーディスプレイをテストしているとのこと。

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.