将来的にはアップル製品のアクセサリもUSB-Cポートに変更されていくのかも

数年後には、さよならLightningに?

来年発売のiPhone 15で脱Lightningを果たし、ようやく採用されるかもしれないUSB-Cポートですが、Apple(アップル)は自社製のキーボードやマウスなどのアクセサリも将来的にはUSB-Cに切り替えていくのかもしれません。

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr