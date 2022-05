FireTVと勝負できる？ Apple TVに安いモデルが追加されるかも！

求められていたのはそこ(安価)なんだよね。

Apple(アップル)関連の情報に詳しいアナリストからの情報が、今年後半にAppleが新しいApple TVデバイスを発売すると予測しています。

しかもそれは、コストが見直され、安価なモデルになる可能性も示唆されています。

Apple will launch a new version of Apple TV that improves cost structure in 2H22. I think that Apple's aggressive strategy of integrating hardware, content, and service amid the recession will help close the gap with its competitors.