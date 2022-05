レゴのデロリアンを持っていたら3部作が再現できる限定ケース

炎の轍も再現!

レゴのキットを一味違ったものに昇華させる、WICKED BRICKのデロリアン用ディスプレイ・ケースが登場しました。

3部作から好きなデザインが作れる、「バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12」専用のケースということで、背景も3部作のシーンから選んで楽しめるようになっています。

背景が懐かしのレンチキュラー印刷で、見る角度によって少しズレるため、動きがあるように感じます。ちょっとした昭和の玩具っぽさがありますね。もしくは、観光名所のお土産屋さんに売ってそうな感じ?

