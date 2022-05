イーロン・マスク、Twitter買収の取引は一時的に｢保留中｣

イーロン・マスクによるTwitter買収劇場、まだまだ続いています。

前アメリカ大統領のドナルド・トランプのアカウントを復活させたいと言ってみたり。そして今度はTwitterを買うことの本当の意味を一生懸命考えて、他の考えも浮かんできたよう。Twitter上に存在するスパムアカウントやフェイクアカウントは5%以下という数字を確認するまでは、買収を一旦保留とすると以下のツイートしました。

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn