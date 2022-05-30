もうすぐセール終わるから今すぐエネループを買おう！15％も安くなってるので！【Amazonタイムセール祭り終了間近！】

これを買わねばセールは終わらない！

Amazonのセールになるたびに登場するエネループ。なんぼあっても困らんですから！の精神で僕も毎回買っています。

やっぱり｢あー、電池交換かぁ｣ってなった時に、使い捨てのアルカリよりも、何度でも使えるエネループが余っていた時の安心感がスゴイんですよね！

というわけで、今回もエネループがセールになっているのでぜひどうぞ。15％オフと通常時に買うよりも断然お得。

入れ替えと充電時間を考えると、少し余らせておくくらいが丁度いいので、ちょっと余分に用意しておきましょ！

Amazonベーシックもコスパいいよ！

価格を追求するなら、Amazonベーシックの充電池もどうぞ。充電回数は少なめだけど、たくさん買っても安い！

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。