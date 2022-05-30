もうすぐセール終わるから今すぐエネループを買おう！15％も安くなってるので！【Amazonタイムセール祭り終了間近！】

これを買わねばセールは終わらない！
Amazonのセールになるたびに登場するエネループ。なんぼあっても困らんですから！の精神で僕も毎回買っています。
やっぱり｢あー、電池交換かぁ｣ってなった時に、使い捨てのアルカリよりも、何度でも使えるエネループが余っていた時の安心感がスゴイんですよね！
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量1900mAh/繰り返し2100回] 日本製 単3形充電池 4本パック BK-3MCC/4SA
1,220円（セール特価15%・220円オフ／2022年5月30日23:59まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ スタンダードモデル [最小容量750mAh/繰り返し2100回] 日本製 単4形充電池 4本パック BK-4MCC/4SA
1,127円（セール特価15%・200円オフ／2022年5月30日23:59まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ 大容量モデル [最小容量2500mAh/繰り返し500回] 日本製 単3形充電池 4本パック eneloop pro BK-3HCD/4SA
1,606円（セール特価15%・284円オフ／2022年5月30日23:59まで）
【Amazon.co.jp限定】パナソニック エネループ 大容量モデル [最小容量930mAh/繰り返し500回] 日本製 単4形充電池 4本パック eneloop pro BK-4HCD/4SA
1,352円（セール特価15%・239円オフ／2022年5月30日23:59まで）
というわけで、今回もエネループがセールになっているのでぜひどうぞ。15％オフと通常時に買うよりも断然お得。
入れ替えと充電時間を考えると、少し余らせておくくらいが丁度いいので、ちょっと余分に用意しておきましょ！
Amazonベーシックもコスパいいよ！
価格を追求するなら、Amazonベーシックの充電池もどうぞ。充電回数は少なめだけど、たくさん買っても安い！
Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単3形8個セット (最小容量2000mAh、約1000回使用可能)
1,362円（セール特価21%・362円オフ／2022年5月30日23:59まで）
Amazonベーシック 充電池 充電式ニッケル水素電池 単4形8個セット (最小容量800mAh、約1000回使用可能)
1,166円（セール特価15%・206円オフ／2022年5月30日23:59まで）
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon