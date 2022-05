Tensorを載せたGoogle謹製タブレット｢Pixel Tablet｣もクルー！ #GoogleIO2022

教育市場を狙うモデルになるのかな。

Google I/Oによると、2023年にAndroid OSを搭載した「Pixel Tablet」が登場しますよ。以前に販売されていたPixelブランドのタブレットは2015年リリースのPixel Cでした。当時はハイエンドなAndroidタブレットだったんですよね。

そこから8年、いったいどんなタブレットとなるのでしょうか。まずメインカメラは1つ。うん。これはタブレットでよくあるよくある。

横を見ると、なんか厚みがある?

そしてベゼルが太い。そしてフロントカメラは、横にしたときに上にくる。これは教育市場を狙ったヤツ、子供たちに使ってほしいという価格帯のタブレットになるとみた。

