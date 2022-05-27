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      ハーレーのeバイク｢Serial 1｣、第2世代はGoogle Cloudとの連携が可能に。USB-C充電もOKよ

      • author 岡本玄介
      ハーレーのeバイク｢Serial 1｣、第2世代はGoogle Cloudとの連携が可能に。USB-C充電もOKよ
      Image: Serial 1

      街乗り用だけどプロの自転車乗りになったみたい。

      ハーレーダビッドソンのeバイク部門｢Serial 1｣がGoogle（グーグル）と提携し、専用アプリGoogle Cloudと連携するようになりました。スマホがサイクルコンピューターとなり、走行距離や速度などの情報を分析、記録、表示。さらに施錠やモード変更、点灯などが行えます。

      最も便利であろう機能がナビゲーションです。ただルートを示すだけではなく、曲がり角を知らせてくれるのは大助かり。方向音痴の人たちには超朗報ですね。

      Video: Serial 1 / YouTube

      新たに4車種が誕生

      この機能が使えるようになったのは、第2世代のシリーズでステップスルーが乗りやすい｢RUSH/CTY STEP-THRU｣、最上位モデルで Enviolo AUTOMATiQ後輪ハブを搭載＆最高時速45km/hの｢RUSH/CTY SPEED｣、1速ギアでベーシックなモデル｢MOSH/CTY｣、そしてシートポストにサスペンションと4ピストン油圧式ディスクブレーキ、ミシュランのオフロード用タイヤを履いた｢BASH/MTN｣です。

      これらはGatesのカーボン製ベルトドライブでメンテ不要、充電ポートからスマホへのチャージも可能、エコ、ツアー、スポーツ、ブーストの4モードによるアシストの提供といった機能もあります。

      お値段は｢RUSH/CTY STEP-THRU｣が4,999ドル（約63万5200円）、｢RUSH/CTY SPEED｣が5,599ドル（約71万1500円）、｢MOSH/CTY｣が3,799ドル（約48万2700円）、｢BASH/MTN｣が3,999ドル（約50万8000円）と、なかなかのセレブ価格になっています。

      イチオシはMTB型

      ちなみに｢BASH/MTN｣は｢MOSH/CTY｣のイイトコ取りをして、自分たちが一番欲しい最高の1台にしたモデルなのだそうです。色味やゴツいタイヤなどもカッコ良いので、もし買うならコレがオススメでしょうね。

      1900年代初期のレトロなスチームパンク風。スペインのeバイクRAYVOLTがオシャレ

      スペイン発のeバイク｢RAYVOLT｣。1900年代初頭のスチームパンク風デザインでかっこいい。

      https://www.gizmodo.jp/2022/05/vintage-ebike-rayvolt.html

      Source: Twitter, YouTube, Serial 1 via The Awesomer, NEW ATLAS, designboom

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