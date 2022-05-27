ハーレーのeバイク｢Serial 1｣、第2世代はGoogle Cloudとの連携が可能に。USB-C充電もOKよ

街乗り用だけどプロの自転車乗りになったみたい。
ハーレーダビッドソンのeバイク部門｢Serial 1｣がGoogle（グーグル）と提携し、専用アプリがGoogle Cloudと連携するようになりました。スマホがサイクルコンピューターとなり、走行距離や速度などの情報を分析、記録、表示。さらに施錠やモード変更、点灯などが行えます。
With app-controlled security features, current Google Maps turn-by-turn navigation, and real-time ride data gathered directly from the eBike, the Serial 1 App serves as the perfect ride assistant for your Serial 1 eBike. Learn more at https://t.co/YqtjJI3pcg. #Serial1pic.twitter.com/P1Z6TX5XyU— Serial 1 (@Serial1Cycles) May 19, 2022
最も便利であろう機能がナビゲーションです。ただルートを示すだけではなく、曲がり角を知らせてくれるのは大助かり。方向音痴の人たちには超朗報ですね。
新たに4車種が誕生
この機能が使えるようになったのは、第2世代のシリーズでステップスルーが乗りやすい｢RUSH/CTY STEP-THRU｣、最上位モデルで Enviolo AUTOMATiQ後輪ハブを搭載＆最高時速45km/hの｢RUSH/CTY SPEED｣、1速ギアでベーシックなモデル｢MOSH/CTY｣、そしてシートポストにサスペンションと4ピストン油圧式ディスクブレーキ、ミシュランのオフロード用タイヤを履いた｢BASH/MTN｣です。
New year, new color palette. What’s your favorite shade? #Serial1pic.twitter.com/1cmE9aBML4— Serial 1 (@Serial1Cycles) May 18, 2022
これらはGatesのカーボン製ベルトドライブでメンテ不要、充電ポートからスマホへのチャージも可能、エコ、ツアー、スポーツ、ブーストの4モードによるアシストの提供といった機能もあります。
お値段は｢RUSH/CTY STEP-THRU｣が4,999ドル（約63万5200円）、｢RUSH/CTY SPEED｣が5,599ドル（約71万1500円）、｢MOSH/CTY｣が3,799ドル（約48万2700円）、｢BASH/MTN｣が3,999ドル（約50万8000円）と、なかなかのセレブ価格になっています。
イチオシはMTB型
We created the eBike we want to ride. Introducing the BASH/MTN. This limited edition eBike takes you off the beaten path with grippy Michelin E-Wild knobby tires and a spine-saving, shock-absorbing SR Suntour NCX suspension seat post. Order today at https://t.co/mKvQ22xrq7. pic.twitter.com/qj9PaG0XsK— Serial 1 (@Serial1Cycles) May 24, 2022
ちなみに｢BASH/MTN｣は｢MOSH/CTY｣のイイトコ取りをして、自分たちが一番欲しい最高の1台にしたモデルなのだそうです。色味やゴツいタイヤなどもカッコ良いので、もし買うならコレがオススメでしょうね。
1900年代初期のレトロなスチームパンク風。スペインのeバイクRAYVOLTがオシャレ
スペイン発のeバイク｢RAYVOLT｣。1900年代初頭のスチームパンク風デザインでかっこいい。
Source: Twitter, YouTube, Serial 1 via The Awesomer, NEW ATLAS, designboom