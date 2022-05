ハーレーのeバイク｢Serial 1｣、第2世代はGoogle Cloudとの連携が可能に。USB-C充電もOKよ

街乗り用だけどプロの自転車乗りになったみたい。

ハーレーダビッドソンのeバイク部門「Serial 1」がGoogle(グーグル)と提携し、専用アプリがGoogle Cloudと連携するようになりました。スマホがサイクルコンピューターとなり、走行距離や速度などの情報を分析、記録、表示。さらに施錠やモード変更、点灯などが行えます。

With app-controlled security features, current Google Maps turn-by-turn navigation, and real-time ride data gathered directly from the eBike, the Serial 1 App serves as the perfect ride assistant for your Serial 1 eBike. Learn more at https://t.co/YqtjJI3pcg. #Serial1pic.twitter.com/P1Z6TX5XyU — Serial 1 (@Serial1Cycles) May 19, 2022

最も便利であろう機能がナビゲーションです。ただルートを示すだけではなく、曲がり角を知らせてくれるのは大助かり。方向音痴の人たちには超朗報ですね。

Video: Serial 1 / YouTube

新たに4車種が誕生

この機能が使えるようになったのは、第2世代のシリーズでステップスルーが乗りやすい「RUSH/CTY STEP-THRU」、最上位モデルで Enviolo AUTOMATiQ後輪ハブを搭載&最高時速45km/hの「RUSH/CTY SPEED」、1速ギアでベーシックなモデル「MOSH/CTY」、そしてシートポストにサスペンションと4ピストン油圧式ディスクブレーキ、ミシュランのオフロード用タイヤを履いた「BASH/MTN」です。

これらはGatesのカーボン製ベルトドライブでメンテ不要、充電ポートからスマホへのチャージも可能、エコ、ツアー、スポーツ、ブーストの4モードによるアシストの提供といった機能もあります。

お値段は「RUSH/CTY STEP-THRU」が4,999ドル(約63万5200円)、「RUSH/CTY SPEED」が5,599ドル(約71万1500円)、「MOSH/CTY」が3,799ドル(約48万2700円)、「BASH/MTN」が3,999ドル(約50万8000円)と、なかなかのセレブ価格になっています。

イチオシはMTB型

We created the eBike we want to ride. Introducing the BASH/MTN. This limited edition eBike takes you off the beaten path with grippy Michelin E-Wild knobby tires and a spine-saving, shock-absorbing SR Suntour NCX suspension seat post. Order today at https://t.co/mKvQ22xrq7. pic.twitter.com/qj9PaG0XsK — Serial 1 (@Serial1Cycles) May 24, 2022

ちなみに「BASH/MTN」は「MOSH/CTY」のイイトコ取りをして、自分たちが一番欲しい最高の1台にしたモデルなのだそうです。色味やゴツいタイヤなどもカッコ良いので、もし買うならコレがオススメでしょうね。