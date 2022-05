iPhone 15はついに脱Lightning？ USB-Cに乗り換えの噂、著名アナリスト発

来年からはケーブル周り、ちょっとはスッキリできる?

ついについに、iPhoneのコネクタがLightningからUSB-Cに変わるかもしれません。新たな情報リークによると、Apple(アップル)は2023年のiPhoneのコネクタをUSB-Cにしようとしてるそうです。

とはいえ、今まで何度もそんな噂は願望まじりで流れてたので、今回もどうなんだっていう疑念もないわけじゃありません。でもこの情報を発信してるのは、Appleウォッチャーの中でもさまざまなリリース内容を予言した実績のあるMing-Chi Kuo氏(MacRumors経由)なんです。彼は自身の調査結果を元に、2023年後半発売のiPhone(おそらくiPhone 15)はLightningコネクタをやめてUSB-Cにするとツイートしました。この変更が実現すれば、データ伝送や充電の速度が向上するかもしれません。ただしKuo氏は、「最終的なスペックの詳細はやはりiOSがサポートするかどうかによる」と注意書きを付けています。

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.