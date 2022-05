iPhone 14シリーズのフロントパネルがリーク。Proシリーズはパンチホールだよ！

期待しちゃっていいの…かな?

まだ半年くらい先の話ですが、それでもやっぱり気になる今年のiPhone。これまでもさまざまな噂がありますけど、ここにきて多いのが、パンチホール式になるという説。

その説をさらに濃厚にする、iPhone 14シリーズのものとされるフロントパネルの画像がリークされています。

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo - here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP